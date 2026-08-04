Chile confirma amistoso contra EE.UU. para la fecha FIFA que se disputará entre septiembre y octubre

A pesar de que la Selección chilena todavía no define al nuevo entrenador para el proceso con miras al Mundial 2030, sigue sumando amistosos para la segunda parte de este año.

Este martes, la Roja confirmó su tercer duelo en Norteamérica. Es que a los cotejos ante Canadá y México, ahora se oficializó que enfrentará a Estados Unidos el martes 29 de septiembre en el Energizer Park de St. Louis, en Misuri.

El combinado nacional ya había ratificado que se medirá contra "Les Rouges" el sábado 26 de septiembre en el BMO Field, en la ciudad de Toronto.

En tanto, la semana pasada confirmó que el martes 6 de octubre enfrentará a "El Tri" en Los Angeles Memorial Coliseum de California.

De esta manera, la Selección chilena jugará ante los tres países que organizaron el Mundial 2026 y en un periodo de diez días.

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