Jugador de Deportes Santa Cruz es detenido tras intento de atropello a Carabineros durante fiscalización

Un nuevo episodio extradeportivo involucra al delantero de Deportes Santa Cruz, Nicolás Barrios, luego de que fuera detenido por Carabineros, junto a otras dos personas, tras un procedimiento policial en el que, según la institución, se intentó atropellar a funcionarios durante una fiscalización.

Tras pasar por el control de detención, donde se le imputaron cargos por atentado contra la autoridad, el futbolista quedó en libertad. El atacante ya había protagonizado anteriormente otro hecho policial cuando militaba en Curicó Unido, ocasión en la que fue detenido por microtráfico de drogas.

Luego de conocerse el caso, el presidente de Deportes Santa Cruz, Alex Orellana, se refirió a la situación y aseguró que, según la versión entregada por el jugador, él no era quien conducía el vehículo.

"Estaba en su horario libre, la verdad que ahora lo vamos a ver. Pero entiendo que lo pillaron conduciendo, no paró… Él dice que no fue así como dice Carabineros, pero lo tomaron detenido", explicó el timonel en conversación con Redgol, agregando que la detención fue "por la causa anterior que tenía".

Respecto de los delitos que se le atribuyen, Orellana sostuvo que aún no cuenta con todos los antecedentes oficiales del procedimiento.

"Por eso se lo llevaron para verificarlo en la comisaría y le hicieron cargos por intento de homicidio o algo así. Por el tema que llevó a pasar al carabinero, pero él dice que no iba manejando. Ahora, la versión no la tengo clara todavía yo", agregó.

El dirigente insistió en que el futbolista asegura no haber estado al volante y afirmó que el conductor habría sido otra persona.

"A lo mejor se asustó, no tengo idea, porque no tengo la versión oficial. Pero lo que me comentaron fue que iba manejando un amigo, no él, y los revisaron a todos. Y por tener esta firma mensual que tiene por esa condena anterior, se lo llevaron".

Finalmente, Orellana señaló que conversará con el jugador una vez que se reintegre al club para conocer en detalle lo ocurrido.

"Lamentablemente en sus horas libres uno no puede estar cuidándolos, así que van a llegar acá y, la verdad, yo entiendo que volvía ahora a los entrenamientos y voy a ir a conversar con él a ver qué pasó", concluyó.

(IMAGEN @DEPORTESSANTACRUZ)

PURANOTICIA