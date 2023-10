Vorpahl y Rivas cayeron ante EE.UU. y quedaron fuera de la pelea por medallas en vóleibol playa de Santiago 2023

El equipo femenino de vóleibol playa chileno, compuesto por Chris Vorpahl y María Francisca Rivas, quedó eliminado en cuartos de final de los Juegos Panamericanos caer por 2-0 ante la dupla de Estados Unidos (Corine Quiggle y Sarah Murphy).

Las norteamericanas ganaron el primer set por 21-18, mientras que en el segundo se impusieron por 21-16 para ganarse el pase a las semifinales de la competencia.

“La participación sigue, si bien nosotras no seguimos avanzando a semifinales, tenemos que definir los otros puestos. Me cambié de deportes hace tres años, jugaba voley piso y cuando lo hice, uno de mis objetivos era este partido. Soñé mucho tiempo con una instancia así. Lo di todo, no tengo nada que reprocharme. Siento que fueron mejores las chicas de Estados Unidos”, comentó tras el partido Chris Vorpahl.

La voleibolista se refirió, además, a su futuro como dupla con Francisca Rivas: “Cumplimos un ciclo juntas, las dos conversamos que íbamos a llegar a Santiago 2023. El torneo todavía no termina, no sé qué vamos hacer cada una después. Si siento que hay que saber irse a tiempo de los lugares, de las personas, de los procesos y ha sido una gran compañera conmigo la Fran. Hemos conquistado muchas cosas, independiente que hoy día no se nos dio”.

