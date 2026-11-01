Vóleibol playa da el primer triunfo al Team Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar

El Team Chile logró su primera victoria en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en Dakar.

Y fue el vóleibol playa el que lo consiguió pues la dupla compuesta por Gael Arias y Francisco Farías venció a la pareja nicaragüense conformada por Justin Barrios Dinarte y Matthew Kempf por 21-9 y 21-16.

La jornada de apertura de los Juegos también tuvo a Arias como abanderado de la delegación nacional junto a la nadadora Laura Fingerhuth, en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio.

En la jornada de este domingo, nuevamente saldrá al campo la pareja de vóleibol playa para disputar dos encuentros: ante Sudáfrica y posteriormente contra Noruega.

Junto a ellos, comenzará la participación de Chile en otras dos competencias. En Wushu (artes marciales) entrará en acción Renato Silva para disputar la fase clasificatoria, mientras que Catalina Ramírez en el tenis de mesa, jugará dos duelos: ante Portugal y Nueva Zelanda.

En total son 18 los atletas que representarán a Chile en los Juegos Olímpicos de la Juventud, con presencia en 10 disciplinas.

Los cupos los entregó el Comité Olímpico Internacional siguiendo parámetros de edad, desarrollo deportivo, igualdad de género, universalidad y prioridad regional.

PURANOTICIA