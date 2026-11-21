Pese a comenzar en desventaja por 2-0 ante Argelia durante los primeros 15 minutos, la selección chilena Sub 17 reaccionó a tiempo y terminó firmando una espectacular remontada por 4-2 en su debut en el Mundial de Qatar.

Y tras finalizar la espectacular jornada, el DT del equipo nacional, Ariel Leporati, destacó a sus jugadores.

“El partido fue una locura, nunca se espera empezar 2-0 en 15 minutos, pero la charla antes de salir al estadio tenía que ver con eso, con tener valentía, con tener capacidad de sacar nuestra mejor versión en la adversidad”, declaró el entrenador.

Leporati señaló además que “este es un equipo con mucha personalidad, con mucha identidad. Los jugadores han generado una exigencia interna en el grupo que obliga a que estén todos a tope y en esa línea va la característica principal del equipo”.

Finalmente, el adiestrador aprovechó de destacar que el trabajo de la selección Sub 17 se enmarca en el plan que encabezan el entrenador Nicolás Córdova y el gerente de selecciones, Felipe Correa.

“Es lo que se ha propuesto Nicolás como jefe técnico, Felipe como jefe de la parte deportiva, y es donde estamos nosotros, los entrenadores y los del staff, intentando poner al jugador chileno en estas órbitas y que compitan de igual a igual con el equipo que sea”, sentenció Leporatti.

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