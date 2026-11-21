Universidad de Chile necesitaba los tres puntos en Rancagua para así mantener en alto su primera opción por lograr el Chile 2 que lo lleva directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Pero al frente estaba O’Higgins que, tras la victoria de Unión La Calera ante Palestino, estaba en zona de peligro de descenso.

Y claro, eso hizo que los nervios jugaran en El Teniente y que, por ello, el encuentro se tornara confuso.

Pero la U tiene siempre a su as bajo la manga. Se trata de Eduardo Vargas que esta vez, como muchas veces, cayó del cielo para darle el triunfo a los dirigidos de Fernando Gago cuando todo se veía oscuro.

Porque hubo mucho paño que se cortó en Rancagua.

Los azules fueron dueños de lo primeros acercamientos al arco contrario merced a las apariciones de dos de sus zagueros: Matías Zaldivia primero, e Igor Lichnovsy después, lo que hacía presumir que la U se desplegaría y volcaría sobre el arco de Omar Carabalí.

Pero no fue así.

La U se fue diluyendo en una tenencia excesiva y poco profunda, lo que incluso activó a O’Higgins para intentar aplicar velocidad por los costados.

Así el primer tiempo terminó con buenas apariciones de Joaquín Tapia y de Bastián Yáñez que definitivamente inhibieron a los azules que optaron por resguardarse un tanto para evitar sorpresas.

La U si bien mantuvo la posesión en el segundo tiempo, careció de agresividad. No es todo. La expulsión de Igor Lichnovsky por doble tarjeta amarilla pareció sentenciar las aspiraciones azules.

Pero apareció Vargas para mantener viva la ilusión a la U. Y ponerle tarea a la UC, su perseguidor, este domingo ante Colo Colo en el Monumental.

O’Higgins (0)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo (Nicolás Garrido, 71’), Miguel Brizuela (Leandro Díaz, 82’), Luis Pavez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Joaquín Tapia (Ignacio Schor, 71’) Tomás Avilés (Santiago Toloza, 71’), Bastián Yáñez (Esteban Moreira, 82’); Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Universidad de Chile (1)

Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez; Charles Aránguiz (Tobías Reinhart,82’), Lucas Barrera; Maximiliano Guerrero, Agustín Arce (Nicolás Fernández, 90’), Marcelo Morales; Eduardo Vargas (Juan Martín Lucero, 82’) e Ignacio Vásquez (Fabián Hormazábal, 55’). DT: Fernando Gago.

Liga de Primera (Fecha 28).

Estadio: El Teniente.

Gol: Eduardo Vargas (U, 75’).

Expulsado: Igor Lichnovsy (U, 51’).

Público: 5.632 personas.

Árbitro: Juan Ignacio Lara.

PURANOTICIA