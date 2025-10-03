Volante de la Roja Sub 20: "Ante Egipto estamos preparados para lo que sea"

La Selección chilena Sub 20 ya dejó atrás la dura derrota sufrida ante Japón por el Mundial de la categoría que se disputa en el país y se enfoca en el crucial partido de este viernes frente a Egipto, donde necesita al menos un empate para clasificar a los octavos de final de la cita planetaria.

Y en la antesala al cotejo, el volante de la Roja Agustín Arce se refirió la importancia del encuentro ante los africanos.

"La responsabilidad que asumimos todos es la adecuada. Creo que el partido de mañana es sumamente importante para todos y lo vamos a afrontar de la mejor manera para lograr clasificar e ilusionarnos con la copa, que es lo importante", expresó el jugador de Deportes Limache en conferencia de prensa.

En cuanto a la presión, sostuvo: "Es parte del fútbol. Estamos súper tranquilos y preparados para lo que sea, mentalmente, físicamente. Vamos a darlo todo para ganar el partido".

Consignar que el crucial duelo entre las selecciones de Chile y Egipto está programado para las 20:00 horas de este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

