Villanueva tras su debut en Colo-Colo: "Hay que tener los pies sobre la tierra"

Ante la lamentable y sorpresiva lesión sufrida por Fernando De Paul, Eduardo Villanueva vivió este viernes su ansiado estreno en el arco de Colo Colo, ingresando en el minuto 60 de la goleada por 4-0 del Cacique sobre el colista Deportes Iquique en el estadio Monumental.

En conversación con TNT Sports, el joven guardameta admitió que pese a la situación fortuita que permitió su debut "me sentía preparado, ya tuve dos amistosos, entonces venía con confianza. También el cuerpo técnico antes de entrar me dijo que hiciera lo que sabía hacer, que estuviera tranquilo, que disfrutara".

Así y todo, el novel cancerbero indicó que "estoy preocupado un poco por Fernando, que es un gran compañero y también me ha aconsejado mucho y ha sido un apoyo, y me ayudó también en mi confianza y mi rendimiento. Estoy muy feliz y ahora tener los pies sobre la tierra, hay que seguir mejorando, seguir con mucha paciencia e intentar disfrutar y aprovechar las oportunidades".

Sobre los largos meses que pasó sin poder sumar minutos debido a la competencia entre "Tuto" y Brayan Cortés, el arquero remarcó que "hay que ser muy humilde. Hay que tener los pies sobre la tierra. Esto es una maratón, no es una carrera, por ende el esfuerzo tiene que ser constante. Hay que ser perseverante, persistir".

Con respecto al aporte de los más jóvenes del elenco albo, el golero aseguró que "los compañeros que entraron hoy, Manley (Clerveaux) y Leandro (Hernández), son fiel reflejo de lo que, por ejemplo, también viví yo hoy, siento también se merecían la oportunidad y espero que la aprovechen".

"También hay que ser responsable, estamos en el equipo más grande de Chile, y hay que tener la humildad de saber que hay que entrenar diariamente para poder ganar tu lugar. Esto no es fácil y la idea de esto no es rendirse, hay que estar acá, sacarse la mierda para poder tener su oportunidad, calladito, a entrenar y a darle para adelante", cerró.

