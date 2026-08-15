Erick Pulgar fija plazo a Flamengo para responder a su contrapropuesta salarial

Erick Pulgar ha hecho grandes campañas con Flamengo y por eso el cuadro carioca le ofreció la opción de renovar su contrato que finaliza a fines de año.

El club le hizo una propuesta que fue rechazada por el jugador por lo que su representante realizó una contrapropuesta, buscando una mejora salarial que esté más acorde con su condición dentro del plantel, proposición que, hasta el momento no ha generado respuesta por parte de Flamengo.

Por ello, y en razón que Pulgar ya maneja otras opciones para continuar su carrera, el jugador, según el diario O’Globo de Brasil, ya puso una fecha para que su actual club responda. Y ésta es a fines de la semana próxima.

Según ha trascendido, el jugador chileno -que podría volver a la próxima convocatoria de la selección chilena para los partidos de la fecha FIFA de septiembre- quiere quedarse en Brasil, aunque no lo hará si no ve en la dirigencia carioca el ánimo de mayor reconocimiento económico a su aporte.

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