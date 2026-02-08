Vigouroux brilló y alcanzó su noveno arco en cero en goleada del Swansea

El arquero chileno Lawrence Vigouroux volvió a ser protagonista este domingo tras sumar su noveno arco en cero de la temporada, en la contundente victoria del Swansea City por 4-0 frente al Sheffield Wednesday, colista absoluto de la EFL Championship.

El conjunto galés dominó ampliamente el encuentro y selló el triunfo con goles de Gonçalo Franco (19’), Zan Vipotnik, quien marcó un doblete (70’ y 79’), y Malick Yalcouyé (88’), reflejando la superioridad del local durante gran parte del partido.

Bajo los tres palos, Vigouroux mostró seguridad, solvencia y liderazgo, siendo clave para mantener su portería invicta y consolidar su gran presente en el fútbol inglés, donde se ha transformado en una de las piezas más confiables del equipo.

Gracias a esta actuación, el guardameta nacional quedó a solo una valla invicta de los líderes del registro en la competencia, el belga Thomas Kaminski y el británico Carl Rushworth, confirmando su regularidad a lo largo del campeonato.

Con este resultado, el Swansea City alcanzó el 15° lugar de la tabla con 42 puntos, quedando a cinco unidades de la zona de playoffs. El próximo desafío será este sábado al mediodía, cuando enfrenten al Derby County de Ben Brereton Díaz, en un duelo con presencia chilena en la Championship.

PURANOTICIA