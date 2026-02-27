Vidal palpita el Superclásico: quiere su primer gol oficial a la U y no descarta que sea el último en el Monumental

En Colo Colo siguen palpitando el Superclásico de este domingo frente a Universidad de Chile en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Este viernes Arturo Vidal habló en conferencia de prensa y en la ocasión se refirió a su presente con el que afronta el derbi ante los azules.

"Todos los partidos que juego con Colo Colo son especiales, más tomando en cuenta la etapa en que estoy de mi carrera. Estoy jugando con el corazón, feliz de la oportunidad de jugar contra la U de nuevo", expresó el volante y referente del Cacique.

Además, enfatizó en que todavía no puede marcarle un gol oficialmente a los laicos, por lo que pretende romper esa sequía este domingo en el reducto de Macul: "En cadetes sí hice. Sería lindo anotar, si puedo, feliz, pero acá lo más importante es Colo Colo, quedarnos con los tres puntos y que el equipo juegue bien. Mi objetivo es cumplir lo que quiere el entrenador y ganar, con eso me podría ir tranquilo a casa".

A su vez, el "king" no quiso descartar que este sea su último Superclásico contra los azules en Pedreros: "No sé si será mi último Superclásico acá, tengo contrato a fin de año y después se verá si sigo. No miro más allá de este año, pero si me siento bien seguiré jugando. Si logramos los objetivos, nos juntaremos a analizar qué es lo mejor, pero yo estoy feliz. Este clásico es especial para mí, daré el máximo. Ojalá sean más clásicos, pero el futuro no lo veo".

Sobre el mal momento en que llegan los universitarios, al todavía no conocer la victoria en el Campeonato, sostuvo: "Estos partidos son aparte, no importa como vengan los equipos. No nos vamos a confiar. Hemos subido mucho el nivel, venimos con mucha confianza en nosotros, pero sabemos que va a ser un partido difícil".

Por último, respecto al momento del conjunto albo, que marcha como uno de los punteros del certamen junto a Huachipato, comentó: "Hemos crecido en cada línea. Atrás no nos hacen goles, atacamos con más gente, en el mediocampo se juega mejor con el balón. Todo es producto de la pretemporada y los partidos a inicios de año. La confianza es buena cuando se dan los resultados, este equipo tiene que dar mucho".

