En Colo-Colo adelantan que "prontamente habrá novedades importantes" sobre la remodelación del estadio Monumental

En Colo-Colo no solamente tienen el foco puesto en mantener el liderato exclusivo de la Liga de Primera, sino que también en el proyecto de remodelación del estadio Monumental, el cual se ha ido quedando atrás en el último tiempo.

Uno que se refirió al tema fue Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo y miembro de la comisión estadio.

"Se ha hecho un trabajo silencioso, han habido varias reuniones de manera reservada. La idea es que los anuncios que se puedan hacer sean con hechos concretos, no cometer errores del pasado e informar lo que se vaya concretando", expresó el extimonel de Blanco y Negro en conversación con radio ADN.

"Lo que puedo decir es que prontamente habrá novedades importantes. De nuestra parte como club, estamos muy satisfechos de poder ayudar a que se reactivara la comisión estadio y, cuando tengamos confirmaciones respecto a los avances, se darán a conocer", añadió el directivo.

Consignar que Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que administra al "Cacique", aseguró antes del partido contra Huachipato, que han tenido reuniones con agencias para conseguir un buen patrocinio de naming rights, para así emular la fórmula de Universidad Católica con el Claro Arena.

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