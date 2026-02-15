Víctor Rivero destaca histórico liderato de Deportes Limache en el torneo

Deportes Limache firmó este sábado una jornada histórica tras vencer a O'Higgins, resultado que le permitió trepar a la cima del Campeonato Nacional por primera vez desde su arribo a la máxima categoría del fútbol chileno.

Luego del encuentro, el director técnico del conjunto rojinegro, Víctor Rivero, valoró el rendimiento de su equipo y remarcó que el liderato no solo pasa por los números, sino por la manera en que se están consiguiendo los resultados.

“Lo importante, más allá de que es histórico quedar punteros en la fecha 3, es la forma”, señaló el estratego, destacando la personalidad mostrada ante un rival que disputará la Copa Libertadores y que viene de una sólida campaña en la temporada anterior.

En esa línea, Rivero enfatizó que el sello del equipo está en el compromiso colectivo. “Cuando hay que modificar en beneficio del equipo, lo entienden. Dejan de lado el orgullo o el ego, y creo que ahí está la clave: un equipo comprometido”, afirmó.

Respecto al desarrollo del partido, el entrenador reconoció que O’Higgins buscó complicar mediante el juego directo, aunque sostuvo que Limache también generó opciones claras para ampliar la diferencia en el marcador.

Con este presente, Deportes Limache no solo lidera el torneo, sino que ratifica su crecimiento futbolístico y se consolida como una de las grandes sorpresas del campeonato, respaldado por una idea clara y un plantel que responde dentro de la cancha.

