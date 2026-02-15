Víctor Dávila vivió una noche para el olvido en la derrota del América ante Chivas

Una verdadera pesadilla fue la que vivió el delantero nacional Víctor Dávila, quien recibió duras críticas tras su actuación en la derrota por 1-0 del Club América ante Chivas de Guadalajara, en una nueva edición del clásico del fútbol mexicano.

El atacante chileno fue titular, pero tuvo escaso peso ofensivo, participando en pocas jugadas de peligro y mostrando dificultades para asociarse en el último tercio del campo. Su presencia pasó casi inadvertida durante gran parte del primer tiempo.

Uno de los momentos más complejos para Dávila ocurrió a los 39 minutos, cuando en una de las pocas oportunidades que tuvo no logró controlar correctamente el balón, el cual terminó golpeándole la mano, acción que invalidó cualquier opción ofensiva para las águilas.

Apenas dos minutos después, Armando González aprovechó un pivoteo dentro del área y definió de zurda para marcar el único gol del encuentro, que a la postre significó la victoria para el denominado Rebaño Sagrado.

El seleccionado nacional no regresó para el segundo tiempo y fue sustituido en el entretiempo, lo que desató una ola de críticas en redes sociales, donde hinchas del América cuestionaron duramente su rendimiento y pusieron en duda su continuidad, considerando además que a inicios de año ya se había especulado con su salida del club.

Las críticas no solo provinieron de los aficionados. ESPN también fue lapidario con el chileno, señalando que el delantero “tuvo una participación limitada y breve, marcada por intervenciones imprecisas”, en una actuación que vuelve a generar preocupación sobre el presente del exjugador de Huachipato en el fútbol mexicano.

