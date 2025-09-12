Vicepresidente de Blanco y Negro y la Supercopa entre Colo-Colo y la U: "Siempre dijimos que queríamos jugar"

Durante la tarde del jueves, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana terminó con las especulaciones y dio su visto bueno para la realización de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile, duelo pactado para las 15 horas de este domingo en el estadio Santa Laura.

La determinación del ente gubernamental fue celebrada en el Cacique. Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro -concesionaria que administra al club-, dejó en claro que el foco de ellos siempre fue disputar el cotejo con los azules.

"Siempre dijimos que queríamos jugar. Incluso planteamos la posibilidad de que se hicieran dos partidos. Finalmente, las autoridades resolvieron que se juegue el domingo para cerrar este capítulo", sostuvo el dirigente en conversación con radio ADN.

En la misma línea, añadió que los directivos "tenemos la obligación de normalizar la actividad; no de dilatar decisiones que entorpecen el fútbol nacional y nos llevan a posiciones enfrentadas. Yo haré siempre el esfuerzo para que el fútbol se lleve por un buen derrotero".

Por otra parte, desmintió que el técnico Fernando Ortiz tuviera una clausula de salida en caso de no clasificar a copas internacionales. "Tiene un contrato por lo que resta de 2025 y todo 2026, con una posibilidad de revisión al final de esta temporada, algo que no tiene nada de novedoso. Ustedes saben los problemas que tuvimos para finalizar de mutuo acuerdo el contrato de Jorge Almirón", puntualizó.

Con respecto a la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero a los estados financieros del conjunto popular, Loyola afirmó que "desde el día en que votamos, tenemos el convencimiento de que actuamos conforme al derecho. La resolución no hace más que ratificar lo que obramos en esa oportunidad y espero que este tema se zanje positivamente".

PURANOTICIA