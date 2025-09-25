Vicepresidente de Blanco y Negro explicó el nuevo escándalo que remece a Colo-Colo

Un nuevo conflicto remece a Colo-Colo. En la reunión de directorio de Blanco y Negro del miércoles, Ángel Maulén, uno de los directores del bloque Vial-Ruiz Tagle, pidió la renuncia de Aníbal Mosa y de Eduardo Loyola.

Este último, vicepresidente de la concesionaria que administra al Cacique, se refirió al nuevo escándalo en el cuadro albo y acusó que Maulén quiere "sacar provecho" de la muerte de dos hinchas.

"Maulén pidió la palabra y se mandó una perorata donde descalificó a todo el mundo y culminó con la petición de renuncia de Aníbal Mosa y la mía. ¿Qué fue lo grave de esto? Que Maulén excedió todos los limites y nos imputó responsabilidades personales y políticas en la muerte de los dos muchachos que fallecieron atropellados por un vehículo de Carabineros", reconoció Loyola en conversación con radio ADN.

"Obviamente, yo me molesté e increpé a Maulén, le dije que estaba traspasando todas las normas. En una institución tan respetable como Colo Colo, no se puede sacar provecho de un hecho tan triste y doloroso", añadió, en referencia a los hinchas fallecidos la noche del partido con Fortaleza en el Monumental.

En la misma línea, agregó que Maulén no va al estadio y que además "se opuso a las medidas que presentó la administración para mejorar el acceso y resguardar la vida de nuestros hinchas".

Sobre el bloque Vial-Ruiz Tagle, sostuvo: "Desde que ese bloque perdió el poder, se ha transformado en un lugar común la oposición permanente a cada una de las iniciativas que ha desarrollado la actual administración que encabeza Aníbal Mosa. Lo grave es que esta gente no va al estadio, no participa de las actividades y muchas veces se restan de las comisiones. A ellos no les interesa Colo Colo, lo que les interesa es desestabilizar la gobernanza actual. Aníbal Mosa es su enemigo y ayer me sumaron a mí. Aquí hay una oposición radical de un sector social que desprecia al pueblo colocolino".

