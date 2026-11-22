En un partido lleno de incidentes durante el lapso de complemento, con intervención del VAR y expulsados, San Marcos de Arica se impuso a Magallanes en el duelo de ida de la Liguilla del Ascenso.

Para los nortinos, decir presente en esta instancia que da el segundo cupo para Primera División tenía un sabor especial luego de que habían sido desafiliados por el Tribunal de Disciplina, fallo que después revirtió la segunda sala de ese organismo y pudieron seguir en competencia.

Curiosamente, el estadio Carlos Dittborn no estuvo a su máxima capacidad en el duelo del mediodía contra los Carabeleros. Aun así, los hinchas gritaron con todo el gol de la apertura del marcador a los diez minutos tras una gran acción colectiva que comenzó por el medio con Nahuel Donadell, que abrió para Agusto Barrios hacia la derecha, quien con un centro rasante habilitó a Camilo Melivilú, que no tuvo problemas para superar a Juan Pablo Zozaya.

La Academia buscó reaccionar. A los veinte, un descuelgue de Rubén Farfán por la izquierda inquietó a los concurrentes, pero una barrida de Andrés Barboza que despejó toda opción de peligro recibió la ovación de los parciales ariqueños.

Durante largos pasajes, el juego entró en una laguna donde no se sacaban ventajas, hasta que Melivilú elevó un disparo y una acción individual de Agustín Maidana previo al entretiempo generó una nueva opción de gol para San Marcos. Su centro cruzó toda la portería de Magallanes y llegó a Gonzalo Reyes, que acomodó su disparo al poste izquierdo de Zozaya y se fue levemente fuera.

En el complemento, la Academia adelantó sus líneas, tomó mayor protagonismo, aunque por medio de los contragolpes los locales siguieron teniendo opciones de aumentar el marcador, como aconteció a los 79' cuando Maidana se fue solo contra la portería y dio la sensación de que estaba fuera de juego. Hasta el futbolista dudó, siguió su carrera sin tanta convicción y el remate fue muy débil a las manos del golero magallánico. Recién allí el juez asistente Ignacio Zamora levantó la bandera que invalidó todo.

Pero el origen de esta jugada había tenido otra incidencia que llevó al árbitro Rodrigo Farías, incluso con VAR de por medio, a analizar lo sucedido y expulsar a Alonso Walters de Magallanes y a Cristóbal Guerra en San Marcos.

Luego de una larga pausa por la determinación del réferi, a los 89' Camilo Rencoret habilitó en profundidad a Guillermo Cubillos, que centró y, ante la irrupción de Nicolás Zedán, fue el defensor Jeremías James el que introdujo el balón en su arco para el 2-0.

En los 15 minutos que se dieron de tiempo adicional, los cobros siguieron siendo actores principales. A los 99' se invalidó, nuevamente con la intervención del VAR, el gol de Alfredo Ávalos, que pudo significar el 3-0. Y al minuto siguiente Magallanes se quedó con nueve jugadores por la expulsión de Milton Alegre, que cerró este pleito de ida que se encendió en la segunda fracción y dejó con ventaja a los nortinos de cara a la revancha del próximo sábado 28 de noviembre.

PURANOTICIA