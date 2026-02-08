Vicepresidente albo entrega espaldarazo total al técnico tras triunfo ante Everton

Eduardo Loyola, vicepresidente de Colo Colo, entregó un contundente respaldo al entrenador Fernando Ortiz, luego de la victoria del Cacique ante Everton, enviando además un claro mensaje a los hinchas que han manifestado su molestia con el director técnico.

A la salida del estadio Monumental, el dirigente sostuvo que “durante toda mi vida he escuchado al pueblo, pero el pueblo también se equivoca”. En esa línea, agregó: “Espero que nuestra gente recapacite y le dé la oportunidad, que esta vez sí armó un plantel desde cero y lo dejen trabajar tranquilo”, subrayando la confianza en el proceso liderado por el DT argentino.

Loyola también reafirmó la continuidad de Ortiz al frente del primer equipo, enfatizando el respeto contractual y laboral. “Hay que respetar a los trabajadores. Él tiene contrato, lo está cumpliendo, está trabajando y lo vamos a respetar”, afirmó el director de la concesionaria que administra al club de Macul.

Sobre el triunfo frente a Everton, el dirigente valoró la reacción del equipo, señalando que “dimos vuelta un partido que se puso muy difícil”. Además, lanzó una crítica al rival al afirmar que “habían varios jugadores de Everton que se merecían el Óscar”, destacando que el triunfo es un gran impulso anímico para la hinchada y el plantel.

Finalmente, Loyola llamó a la calma y pidió paciencia en este inicio de campeonato. “Está empezando el torneo, ya iremos agarrando mayor rodaje”, concluyó, resaltando el impacto positivo del ingreso de los jugadores jóvenes y asegurando que Colo Colo tiene equipo para liderar el fútbol chileno.

PURANOTICIA