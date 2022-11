Vicente Pizarro espera que lesión en amistoso ante River Plate no sea grave: "Ojalá que no sea nada"

Bastante preocupación generó en Colo-Colo la molestia física que presentó el mediocampista Vicente Pizarro, quien tuvo que abandonar la cancha en medio del partido amistoso ante River Plate.

Y este jueves, el joven volante concurrió hasta un centro clínico de la capital para realizarse los exámenes médicos y si bien aun falta una revisión más exhaustiva, se mostró esperanzado de que no sea nada de gravedad.

"Ojalá que no sea nada, porque ayer preferí salir para no jugar así, y que un compañero pudiera entrar y el equipo estuviera al cien por ciento, y que el doctor me valúe", detalló el futbolista.

En la misma línea, aseguró que "ayer tuve dolor después del golpe, y ahora será evaluado. Ojalá que no sea nada más, durante la tarde lo verán bien y conversaremos respecto a qué es lo mejor".

Respecto de su ausencia en la Roja, Pizarro subrayó que "la selección es lo mejor para un jugador, pero creo que los jugadores que están, han hecho un año especular y los méritos para estar ahí".

Cabe recordar que el "cacique" volverá a ver acción el próximo miércoles, cuando reciba en el estadio Ester Roa de Concepción al Real Betis de Manuel Pellegrini.

PURANOTICIA