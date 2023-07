Vicente Fernández tras ser oficializado en la U: "Quiero aportar con mi granito de arena en lo que se pueda"

Universidad de Chile logró sellar sobre el cierre del libro de pases el fichaje de Vicente Fernández, lateral izquierdo que llega en calidad de préstamo y proveniente de Talleres de Córdoba, donde no jugó los últimos meses debido a una recuperación de una operación a los meniscos en marzo pasado.

El cuadro azul oficializó la incorporación del nuevo refuerzo, quien ya entregó sus primeras palabras como nuevo jugador del conjunto estudiantil.

"Tranquilo, contento, esperanzado y con mucha ilusión de que sea positiva esta experiencia. Físicamente estoy bien, vengo haciendo un trabajo desde hace bastante tiempo en Talleres, estoy diez puntos en cuanto a lo físico", expresó el futbolista en conversación con los canales oficiales del club.

Sobre su llegada a la U, sostuvo: "Puedo aportar desde la experiencia que tuve en estos seis meses en Argentina, a pesar de no haber jugado tanto, aprendí cosas nuevas, además de lo que ya conozco del torneo nacional. Quiero aportar con mi granito de arena en lo que se pueda".

Además, Fernández destacó el presente del elenco laico: "Se ha visto una mejora notable. En cuanto a lo que uno veía hace un tiempo atrás, ahora la U está muy bien, es un equipo bien consolidado, tiene grandes jugadores y un buen plantel. Debo acomodarme a eso y aportar".

Por último, sobre sus objetivos, dijo: "Siempre son competir más que participar, dar lo mejor de mí desde donde me toque, y si no me toca jugar, apoyar a mis compañeros".

Vicho Fernández llega a potenciarnos de cara a los desafíos para este segundo semestre 👊 👉 El jugador arriba al Romántico Viajero proveniente del Club Atlético Talleres de Argentina. Todo el éxito, Vicho! 🔥#VamosLaU 💙https://t.co/7cKL1ImirX — Universidad de Chile (@udechile) July 28, 2023

