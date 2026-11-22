Huachipato y Deportes Concepción igualaron 0-0 en el CAP de Talcahuano y el empate se ajusta a la pobreza de recursos exhibidos por uno y otro.

Si bien el objetivo denunciado de ambos equipos antes de entrar a la cancha era salir a buscar los tres puntos para apuntar a la clasificación a los torneos internacionales, el exceso de planificación táctica hizo que las fuerzas se inhibieran.

Y es que el encuentro cayó rápidamente en la inacción porque ninguno quiso salirse del libreto previamente establecido.

El primer tiempo derechamente fue malo. Y era necesario que alguien hiciera algo para cambiar el rumbo.

Pareció que los acereros daban el golpe al inicio del segundo tiempo al contar con la posibilidad de un lanzamiento penal.

Pero ni así se movió la aguja porque el portero Nicolás Araya le adivinó el lado de disparo a Lionel Altamirano y todo quedó igual.

Y fue así hasta el final porque, a pesar de que por algunos minutos pareció que Deportes Concepción se la jugaba, la expulsión de Fausto Grillo obligó el repliegue lila para pactar un empate desabrido y para nada beneficioso en el sueño compartido de llegar a copas internacionales.

Huachipato (0)

Christian Bravo; Cristian Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Mario Briceño, Maicol León (Claudio Torres, 77’), Claudio Sepúlveda, Nelson Guaiquil (Ezequiel Cañete, 68’); Maximiliano Rodríguez, Lionel Altamirano (Cris Martínez, 68’) y Sergio Núñez (Harold Antiñirre, 84’). DT: Jaime García.

Deportes Concepción (0)

Nicolás Araya; Mateo González, Fausto Grillo, Diego Carrasco, Cristian Riquelme (Dilan Varas, 55’); Mario Sandoval, Misael Dávila; Ariel Cáceres (Jorge Henríquez, 71’) (Fernando Martínez, 91’), Ethan Espinoza, Matías Cavalleri (Aldrix Jara, 55’); Joaquín Larrivey (Carlos Escobar, 91’). DT: Fernando Díaz.

Liga de Primera (Fecha 28).

Estadio: Huachipato CAP.

Expulsado: Fausto Grillo (DC, 89’).

Incidencias: Lionel Altamirano (H, 52’) desperdicia un penal.

Público: 5.313 personas.

Árbitro: Claudio Díaz.

PURANOTICIA