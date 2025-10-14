Vicente Bernedo adelanta el partido de la UC ante Everton: "Tenemos que salir a ganar para seguir peleando arriba"

Con la llegada de Daniel Garnero como nuevo entrenador, Universidad Católica logró una racha positiva que actualmente tiene al club en el tercer lugar de la tabla de la Liga de Primera, igualado en puntaje con Universidad de Chile, por lo que está peleando por un cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

Uno que valoró el buen presente del conjunto de la franja fue el portero Vicente Bernedo, quien también adelantó el partido ante Everton de este domingo.

"Venimos de cinco partidos ganando, obviamente es importante para la confianza. El partido anterior no jugamos bien, pero ganamos. Está la inauguración del estadio. Todo eso nos hace estar en un buen momento. El domingo es una prueba más. Everton se va a jugar sus cosas. Tenemos que salir a ganar para seguir peleando allá arriba", expresó el golero.

"Es bueno llegar a esta recta final teniendo estas oportunidades, dependiendo de nosotros y con esta racha que nos da confianza para conseguir un objetivo que el club no tiene hace mucho tiempo", añadió.

En cuanto al plano personal, resaltó que logró concretar el anhelo de ser titular en el club que lo formó: "Ha ido de la mano con el rendimiento del equipo, cuando andamos bien, también yo. Eso me da confianza".

"Ha sido un camino largo. Siempre mi objetivo era estar donde estoy ahora. Tuve préstamos buenos y malos, uno a veces pierde la esperanza de si va a llegar el objetivo de estar acá, pero con harto trabajo lo estoy logrando y eso me tiene muy feliz", complementó Bernedo.

Cabe señalar que el partido donde la Universidad Católica visitará a Everton de Viña del Mar en el estadio Sausalito se disputará este domingo a las 15:00 horas.

