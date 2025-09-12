Vélez Sarsfield y supuesta opción de Diego Valdés en Colo-Colo: "No hay ninguna propuesta"

Después de que se oficializara la llegada de Fernando Ortiz a la banca de Colo-Colo, trascendió que Diego Valdés podría ser el primer refuerzo del Cacique para la temporada 2026, considerando que el volante chileno coincidió con el técnico argentino en el América de México en 2023, cuando el nacional mostró su mejor nivel.

Y desde Vélez Sarsfield, cuadro donde actualmente milita el mediocampista criollo, se refirieron a la posibilidad de que el jugador arribe al conjunto albo.

"No hay ninguna propuesta. No me llamó nadie, nadie habló conmigo", respondió de manera tajante el presidente del "Fortín", Fabián Berlanga, a Bolavip.

Además, el timonel del elenco de Liniers manifestó su conformidad con Valdés y con Claudio Baeza, el otro chileno en el club argentino.

"Si, con todos, con Claudio y con Diego, estamos bien. Es cuestión de adaptarse, creo que todos tienen la jerarquía para hacerlo bien aquí", sostuvo Berlanga.

PURANOTICIA