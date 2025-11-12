Valladares reveló conversación con Pavez tras dichos sobre la UC: "Él es de casa y entiende lo que es la institución"

Luego de que Esteban Pavez asegurara que Universidad Católica era la mejor institución del país, el director de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, reveló que sostuvieron una conversación con el futbolista, quien es uno de los capitanes del conjunto popular.

En conferencia de prensa en el estadio Monumental, el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo lamentó que "ha habido muchas críticas a Esteban, partiendo por lo futbolístico. Son críticas que pueden ser válidas o no, pero creo que en general en la institución, y en nuestro plantel, obviamente han habido problemas y situaciones complejas, el rendimiento futbolístico no ha sido el esperado, pero no creo que pase solo por Esteban Pavez".

En la misma línea, el periodista de profesión apuntó que "en general siempre es un colectivo, es un equipo. Respecto a lo que ocurrió recientemente, nosotros hemos hablado también con Esteban, él es de casa y entiende lo que es la institución".

Asimismo, el dirigente aseguró que "entendemos que el club es lo más importante, es la institución más grande, que por lo que representa históricamente para el pueblo chileno, por las ramas deportivas que tiene, por los logros, por la cantidad de socios, por mil razones, para nosotros el Club Social y Deportivo Colo-Colo es la institución más grande del país, lo hablamos internamente también con Esteban".

Con respecto al proyecto de remodelación del recinto de Macul, explicó que "hay dos alternativas. Una alternativa con una capacidad de 60.000 espectadores. Hay otra que es un poco más acotada, con una capacidad de 51.000 espectadores. Y eso es lo que habrá que revisar en detalle respecto a cómo se puede avanzar".

"Me quedo con que al menos está la voluntad de avanzar, encontrar un punto común. Y creo que eso es bueno porque todo lo que ya se ha hecho, cuando Alfredo Stöhwing fue presidente, después cuando tomó la presidencia Aníbal Mosa en Blanco y Negro, no quede en nada", complementó.

Por último, Valladares remarcó que "eso es lo positivo, que podamos tomar lo que ya se avanzó. Y en esa línea se está trabajando, de poder seguir hacia adelante, teniendo ya un poco todo el trabajo previo y no dejando lo que daba".

PURANOTICIA