Valladares acusa que normativa que prioriza el ingreso de mayores de 55 años a la Supercopa es "discriminatoria"

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ya ratificó la realización de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile para el domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura y con restricción de público para así intentar prevenir desmanes o hechos de violencia.

Las entradas estarán enfocadas en padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo de la ANFP, mientras que la venta para público general, las personas tendrán que tener sobre 55 años. A esto, se suma que cadetes y cuerpo técnicos del Fútbol Joven de cada club participante también podrán comprar entradas.

Frente a esto, Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, criticó estas medidas, pues aseguró que la normativa que prioriza el ingreso de mayores de 55 años es "discriminatoria".

"El hecho de dejar afuera al 90 por ciento de los posibles asistentes a un partido no va en la línea correcta", expresó el representante de la Corporación del "Cacique".

"Creo que no es la forma tampoco de ejercer esa discriminación", añadió el dirigente, quien además enfatizó que, al igual que otros clubes, no cuentan con herramientas necesarias para un control de acceso más efectivo.

"Nosotros como club contamos con un padrón de socios y socias de miles de personas. Nosotros tenemos un control, podríamos llevar un control muy efectivo también al respecto", sostuvo.

Por último, Valladares agregó: "Me parece que el camino que se ha tomado no va en la línea correcta. Me parece que es seguir demostrando que el fútbol ha perdido la guerra, digamos, la batalla contra los hechos de violencia".

