Valentina Toro se quedó con la medalla de oro del Serie A de Kuala Lumpur

La karateka nacional Valentina Toro sumó este sábado un nuevo logro a su exitosa carrera deportiva, luego de obtener la medalla de oro en la categoría -55 kilos del Series A de Kuala Lumpur.

La chilena libró una dura batalla en la final ante la japonesa Ai Ito, imponiéndose por un ajustado 7-6 para hacerse con la presea dorada y, de paso, sumar unidades valiosas para quedar en el tercer puesto del ranking planetario de la Federación Mundial de Karate (WKF).

De esta manera, Toro sumó confianza pensando en el desafío más importante del año: el Campeonato Mundial de El Cairo, el cual tendrá lugar entre el 27 y el 30 de noviembre.

El otro criollo que festejó esta jornada en el certamen disputado en Malasia fue Tomás Freire, quien se colgó la medalla de bronce tras derrotar al saudí Mohammed Alassiri por 5-1 en la definición de la categoría -67 kilos.

