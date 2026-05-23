Nelson Acosta fue trasladado a la Clínica Alemana de Santiago

Nelson Acosta, elexentrenador de la selección de futbol nacional, fue llevado durante la tarde del viernes a la Clínica Alemana en Santiago.

Quien dirigió a la Roja en el Mundial de Francia 1998 estaba desde el 9 de mayo en la unidad de pacientes críticos de la Clínica Isamédica de Rancagua.

Acosta, quien fue diagnosticado con Alzheimer en 2017, ha estado desde entonces casi permanentemente en su hogar de San Vicente de Tagua Tagua, donde recibía los cuidados que su estado exige.

Radio Biobío dio cuenta de que Acosta había evolucionado en el recinto de la Región de O’Higgins de manera satisfactoria y se mantuvo estable dentro de la gravedad que obligó a internarlo ahí.

Cabe recordar que la hija médico del exentrenador, Silvana Acosta, había expresado de forma pública su deseo de que su padre fuera internado en la Clínica Alemana, donde ella afirmó que iba a estar mejor atendido.

Ello causó una respuesta también pública de sus hermanos, Damián y Julián, quienes sostenían que su progenitor estaba bien cuidado en su hogar. Pero luego accedieron al traslado a la Clínica Isamédica.

"Esa era la atención que a él le gustaba. Quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que es atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado", expresó hace un tiempo la mujer.

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