Uruguay goleó a Perú y aseguró su clasificación al Mundial: visitará a Chile en la última fecha

Con una sólida actuación en todas sus líneas, Uruguay -próximo rival de la Selección chilena- hizo pesar la localía en el mítico estadio Centenario y goleó por un inapelable 3-0 a Perú por la penúltima fecha de las Clasificatorias, timbrando su boleto para el Mundial de 2026.

El elenco que adiestra el ex DT de la Roja, Marcelo Bielsa, tomó las riendas del pleito desde el primer minuto y en el primer cuarto de hora ya se encontraba arriba en el marcador, gracias a un certero cabezazo de Rodrigo Aguirre.

En el inicio del complemento y tras aguantar un par de aproximaciones incaicas, la Celeste aumentó las cifras con un potente zapatazo de Giorgian de Arrascaeta, quien aprovechó un rebote dentro del área para botarle el arco al Pedro Gallese (57').

Cerca del final, Federico Viñas (80') desató la fiesta en Montevideo decretando el 3-0 definitivo que le permitió al elenco "charrúa" instalarse momentáneamente en el segundo puesto de la tabla y con 27 puntos, asegurar su clasificación a la cita planetaria del próximo año.

Uruguay cerrará su participación en las Clasificatorias el martes 9 desde las 20:30 horas visitando a Chile en el estadio Nacional.

(Imagen: @CONMEBOL)

