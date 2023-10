Uno a uno de Chile: Valdés, Echeverría y Díaz destacaron en el vital triunfo de la Roja ante Perú

Sin jugar un gran partido, la selección chilena logró conseguir un triunfazo al derrotar por 2-0 a Perú. Gran parte del triunfo pasó por buenas actuaciones individuales, como las de Diego Valdés, Paulo Díaz o Alexander Aravena tras su ingreso en el minuto 80. Al debe Chile en el ámbito colectivo, donde sin duda se podría dar más.

Brayan Cortés: No tuvo intervenciones de consideración, pero sí estuvo atento ante un contragolpe de Perú que quiso finalizar André Carrillo en el 71’. Buen achique del iquiqueño ante el incaico.

Matías Catalán: Mucho físico mostró en lo poco que alcanzó a jugar el nacido en Argentina, llegando hasta línea de fondo en su objetivo de centrar al área.

Gary Medel: El “Pitbull” no pasó mayores zozobras en el fondo, incluso teniendo dos compañeros de zaga distintos. Los pocos disparos al arco por parte de los visitantes fue prueba de lo bien controlados que estuvieron los delanteros incaicos.

Guillermo Maripán: Se mostró regular y correcto en defensa durante el tiempo que estuvo en cancha. Una lesión en su tobillo le impidió seguir durante la segunda mitad.

Gabriel Suazo: Buen cometido del lateral izquierdo del Toulouse. Efectivo en pases, claro en la salida, con llegada a campo rival. Eso sí, pudo haber estado mucho más preciso a la hora de enviar centros. Podría ser un ítem a practicar.

Erick Pulgar: Correcto partido del volante. Atento en la recuperación y en ponerle pausas al juego para propiciar la salida chilena. Estuvo atento en el primer palo para pivotear en el 1-0 de los nuestros. Se pierde el partido ante Venezuela por acumulación de tarjetas amarillas.

Rodrigo Echeverría: De los más destacados en el medio. Muy movedizo, incluso tuvo dos chances de anotar la apertura de la cuenta ante el conjunto del Rimac. Demuestra que es una alternativa a considerar en el mediocampo criollo.

Víctor Méndez: No aportó demasiado en la elaboración de juego. Si bien no tuvo mal cometido, no fue trascendente en el medio terreno de Chile.

Diego Valdés: De sus mejores presentaciones con la Roja. Habilidoso, laborioso, y con vocación ofensiva. Casi marcó el 1-0 de Chile tras un centro de Brereton por izquierda, y fue Pedro Gallese el que calló el grito de gol. Tuvo su recompensa encontrando el balón en la línea, empujándolo para causar la euforia en el Monumental.

Alexis Sánchez: Le falta para ser el Alexis que conocíamos. Si bien tuvo intervenciones para intentar generar peligro, también perdió balones que pudieron tener un mejor destino. Desde sus pies se originó la apertura de la cuenta para Chile.

Ben Brereton: Tuvo el primer gol de Chile a través de un balón que anteriormente había salido por línea de fondo. Estuvo movedizo en el último cuarto, pero no le llegaron balones con ventaja. Sí estuvo muy bien al encarar por banda diestra y descargar con compañeros. Está por caer su gol.

Paulo Díaz (13'): La salida de Catalán generó dudas sobre lo que podía pasar por el lado derecho de la zaga nacional. No obstante, el central de River Plate estuvo notable haciendo las labores de lateral derecho: estuvo impasable por su lado, y estuvo sólido en el ida y vuelta.

Matías Fernández (46'): Perdió un par de balones tras su ingreso, mostrándose inseguro y dubitativo. Con el paso de los minutos se fue afianzando, pero de todas maneras no incidió de manera relevante en el juego como Catalán o el propio Paulo Díaz.

Alexander Aravena (80'): Mucha intención pero poca efectividad en ataque durante sus minutos iniciales. No obstante, mostró grandeza en el 90+1’ para desbordar por derecha, sacarse la marca de un rival, y centrar para su ex compañero en la UC, Marcelino Núñez.

Charles Aránguiz (80'): Intervino correctamente en un par de jugadas ofensivas, pero no estuvo el tiempo suficiente en cancha para tener incidencia. De todas maneras, aporta experiencia y tranquilidad.

Marcelino Núñez (89'): Efectividad en su estado más puro. A dos minutos de su ingreso, fue capaz de anticipar a un defensor peruano en área rival, y conectar en área chica un centro de Alexander Aravena para anotar el 2-0. Premio a la constancia para el joven volante.

