Universidad de Concepción remonta el clásico penquista y profundiza la crisis del Conce

Ante más de once mil espectadores en el Estadio Ester Roa Rebolledo, Universidad de Concepción se quedó con el derbi penquista tras imponerse por 2-1 a Deportes Concepción, en un partido que marcó realidades opuestas para ambos elencos en la Liga de Primera.

El encuentro comenzó con escasas llegadas y un trámite trabado, hasta que el VAR intervino para sancionar un penal por mano en el área local. Desde los doce pasos, Joaquín Larrivey no falló y puso en ventaja al conjunto lila, alcanzando además las cien conquistas en el fútbol chileno.

Pese al gol, el desarrollo del partido no varió demasiado en la primera mitad. Sin embargo, el complemento trajo un cambio radical. A los 49 minutos, Christhofer Mesías sorprendió con un remate de larga distancia, imposible para el portero César Dutra, decretando el empate y desatando la reacción del Campanil.

El dominio local se mantuvo y tuvo su premio al minuto 70, cuando Cecilio Waterman empujó el balón tras una precisa asistencia aérea de Pablo Parra, concretando la remontada definitiva para Universidad de Concepción ante un rival que mostró serias dificultades defensivas.

El cierre estuvo marcado por la tensión y las expulsiones de David Retamal y Joaquín Larrivey, que terminaron por sepultar las opciones del Conce. Con este resultado, Deportes Concepción firmó su tercera derrota consecutiva y sigue sin sumar puntos, mientras que la UDEC se recuperó y trepó al séptimo puesto de la tabla con seis unidades.

PURANOTICIA