Universidad de Chile ya vislumbra posible choque con viejo conocido en semifinales de la Sudamericana

Universidad de Chile ya vislumbra posible choque con viejo conocido en semifinales de la Sudamericana

Se trata de Lanús, elenco dirigido por Mauricio Pellegrino, quien fue técnico de la U. El estratego manifestó que irán con todo en la siguiente llave.

Miércoles 24 de septiembre de 2025 10:08
Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentarán este jueves en Coquimbo en busca de la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, donde ya espera un rival.

Se trata de Lanús, cuadro que se metió en ronda de cuatro mejores tras eliminar el martes a Fluminense en el Maracaná con un empate a 1 (había ganado 1-0 en la ida en Argentina).

El cuadro granate es dirigido por Mauricio Pellegrino, quien fue técnico de la U. El estratego manifestó que irán con todo en la siguiente llave.

"Ahora vamos a darlo todo en las semifinales. Pero hay que esperar un mes. Este es un momento de disfrutar y de hablar de nosotros y del gran esfuerzo que han hecho los jugadores", expresó el DT.

Sobre la hazaña en Brasil, sostuvo: "Sabíamos que el inicio iba a ser muy fuerte en este estadio, lo sufrimos y ahí nos pudieron convertir. Pero también sabíamos que si teníamos precisión, cuando bajara el nivel físico íbamos a encontrar espacios detrás de la línea de defensa. Ellos arriesgan mucho, para mi manera de entender, en dar el paso adelante, y ahí los cambios de orientación y jugar con la desesperación del adversario fueron claves, sobre todo cuando hicimos el gol".

Por último, agregó: "Esto nos servirá para ganar confianza porque pudimos superar el primer envión de ellos. Estamos muy contentos por el resultado, por nuestros jugadores y también por nuestra gente".

Consignar que los duelos de semifinales de la Copa Sudamericana están programados para la semana del 22 y 29 de octubre próximo.

