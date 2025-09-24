Universidad de Chile ya vislumbra posible choque con viejo conocido en semifinales de la Sudamericana

Universidad de Chile y Alianza Lima se enfrentarán este jueves en Coquimbo en busca de la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana, donde ya espera un rival.

Se trata de Lanús, cuadro que se metió en ronda de cuatro mejores tras eliminar el martes a Fluminense en el Maracaná con un empate a 1 (había ganado 1-0 en la ida en Argentina).

El cuadro granate es dirigido por Mauricio Pellegrino, quien fue técnico de la U. El estratego manifestó que irán con todo en la siguiente llave.

"Ahora vamos a darlo todo en las semifinales. Pero hay que esperar un mes. Este es un momento de disfrutar y de hablar de nosotros y del gran esfuerzo que han hecho los jugadores", expresó el DT.

Sobre la hazaña en Brasil, sostuvo: "Sabíamos que el inicio iba a ser muy fuerte en este estadio, lo sufrimos y ahí nos pudieron convertir. Pero también sabíamos que si teníamos precisión, cuando bajara el nivel físico íbamos a encontrar espacios detrás de la línea de defensa. Ellos arriesgan mucho, para mi manera de entender, en dar el paso adelante, y ahí los cambios de orientación y jugar con la desesperación del adversario fueron claves, sobre todo cuando hicimos el gol".

Por último, agregó: "Esto nos servirá para ganar confianza porque pudimos superar el primer envión de ellos. Estamos muy contentos por el resultado, por nuestros jugadores y también por nuestra gente".

Consignar que los duelos de semifinales de la Copa Sudamericana están programados para la semana del 22 y 29 de octubre próximo.

