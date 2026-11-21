Universidad de Chile volverá a la cancha la tarde de este sábado a contar de las 18:00 horas para visitar en el estadio El Teniente a O'Higgins, en un duelo de realidades diametralmente opuestas en la Liga de Primera.

Es que mientras los azules buscan una victoria que los acerque a asegurar el puesto de Chile 2 para Copa Libertadores, el Capo de Provincia atraviesa por un presente irregular que los tiene peleando en la parte baja de la tabla.

Los azules vienen de vencer por 2-1 a Cobresal en un partido extremadamente sufrido y donde los pupilos de Fernando Gago no mostraron su mejor cara, pero así y todo les alcanzó para afianzarse en el segundo puesto con 51 puntos.

A diferencia del pleito con el elenco albinaranja, los estudiantiles volverán a contar con Maximiliano Guerrero, quien sería el único cambio en el once inicial.

De esta manera, el Romántico Viajero saldría a la cancha con Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Nicolás Ramirez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Marcelo Morales; Octavio Rivero y Eduardo Vargas.

Por su parte, el conjunto rancagüino, 12° con 31 puntos, cuatro por arriba de la zona de descenso, llega sumamente golpeado tras haber caído en la final de la Copa de la Liga por 3-0 ante Coquimbo Unido.

PURANOTICIA