Este sábado a las 12:30 horas, la Selección chilena sub 17 tendrá su ansiado estreno en la Copa del Mundo de Catar cuando enfrente a Argelia, en el marco de la primera fecha del Grupo J.

La escuadra criolla, dirigida por Ariel Leporati, cerró hace pocos días su preparación con una caída por 2-1 ante Venezuela y, posteriormente, igualó a uno ante Japón.

En ambos compromisos, el autor del tanto nacional fue Felipe Raipán, delantero perteneciente a Colo Colo, quien se alza como la principal figura de la Rojita.

"El equipo está muy bien y mis compañeros siempre me apoyan. Todos los rivales son difíciles. Vamos paso a paso", comentó el canterano albo en conversación con el periodista Eugenio Salinas, en vísperas del estreno en la cita planetaria.

Cabe recordar que además del elenco africano, el Equipo de Todos fue emparejado con Montenegro y República Dominicana, país que reemplazó a Estados Unidos luego de que los norteamericanos se bajaran de la competición debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Consignar además que para avanzar de ronda, el conjunto nacional debe terminar en las primeras dos ubicaciones de su zona o, en su defecto, ser uno de los ocho mejores terceros.

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