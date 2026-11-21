El mítico estadio Santa Laura se viste de gala una vez más para recibir a contar de las 18:30 horas de este sábado el partido de definición por el título de la Liga de Ascenso entre Cobreloa y San Luis.

Loínos y quillotanos ganaron en la última fecha de la fase regular y se mantuvieron así en lo más alto de la clasificación, cerrando cada uno con 57 puntos al cabo de treinta jornadas.

Por si fuera poco, en sus enfrentamientos también marcaron una notoria igualdad: en la primera rueda ganaron los nortinos por 3-1, mientras que en la vuelta la victoria fue para el conjunto santo por 4-2.

El cuadro calameño viene de derrotar por un contundente 3-0 a Deportes Puerto Montt, partido que dejó como gran damnificado a su goleador Gustavo Gotti, quien quedó suspendido para el duelo de hoy por acumulación de amarillas.

Por su parte, el elenco canario se impuso por la cuenta mínima en un reñido compromiso con San Marcos en Arica, cotejo donde fue expulsado su volante Facundo Juárez. Asimismo, Vicente Durán también está suspendido y Martín Carreño se encuentra lesionado.

Cabe recordar que si los equipos igualan en los noventa minutos, el cupo directo a la Primera División se definirá vía penales. El perdedor, en tanto, se sumará a las semifinales de la liguilla de promoción.

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