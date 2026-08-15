Universidad de Chile visita a Limache con la ilusión de llegar fortalecido al Superclásico

Los azules tienen dudas en el mediocampo por una cuestión de abundancia.
Universidad de Chile (33 puntos) ha logrado consistencia de resultados en los últimos partidos de la Liga de Primera y eso lo ha llevado a ser, por ahora, el exclusivo sublíder del torneo y, por ello, el principal candidato a quedarse con el puesto de Chile 2 que clasifica directamente a la Copa Libertadores 2027.
La escuadra de Fernando Gago quiere mantener el paso, pero por un aditivo especial: el próximo fin de semana enfrentará a Colo Colo en el Estadio Nacional, en un duelo que puede ser decisivo para el campeonato y quiere llegar a ese duelo con la moral en alto.
Este sábado los azules, eso sí, tendrán que superar une escollo en la fecha 19: imponerse a Limache (24) en calidad de visitante (17.30 horas), escuadra que viene de un rehabilitador triunfo por 3-1 ante O’Higgins en Rancagua.
La U intentará traerse los tres puntos manteniendo el equipo que derrotó 2-1 a Palestino, aunque hay una duda, pero por un problema de abundancia: no está claro si en el puesto de volante central se mantendrá a Tobías Reinhart, quien dejó buena impresión en su debut ante los palestinistas, o volverá al equipo Lucas Barrera, quien ha hecho un buen torneo y que está habilitado tras cumplir sanción, por tarjetas amarillas.
En otro partido de la jornada sabatina por la fecha 19 de la Liga de Primera, Everton (26) recibirá a Audax Italiano (20) en el estadio Sausalito de Viña del Mar a partir de las 20 horas.
PURANOTICIA