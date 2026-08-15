Universidad de Chile visita a Limache con la ilusión de llegar fortalecido al Superclásico

Universidad de Chile (33 puntos) ha logrado consistencia de resultados en los últimos partidos de la Liga de Primera y eso lo ha llevado a ser, por ahora, el exclusivo sublíder del torneo y, por ello, el principal candidato a quedarse con el puesto de Chile 2 que clasifica directamente a la Copa Libertadores 2027.

La escuadra de Fernando Gago quiere mantener el paso, pero por un aditivo especial: el próximo fin de semana enfrentará a Colo Colo en el Estadio Nacional, en un duelo que puede ser decisivo para el campeonato y quiere llegar a ese duelo con la moral en alto.

Este sábado los azules, eso sí, tendrán que superar une escollo en la fecha 19: imponerse a Limache (24) en calidad de visitante (17.30 horas), escuadra que viene de un rehabilitador triunfo por 3-1 ante O’Higgins en Rancagua.

La U intentará traerse los tres puntos manteniendo el equipo que derrotó 2-1 a Palestino, aunque hay una duda, pero por un problema de abundancia: no está claro si en el puesto de volante central se mantendrá a Tobías Reinhart, quien dejó buena impresión en su debut ante los palestinistas, o volverá al equipo Lucas Barrera, quien ha hecho un buen torneo y que está habilitado tras cumplir sanción, por tarjetas amarillas.

En otro partido de la jornada sabatina por la fecha 19 de la Liga de Primera, Everton (26) recibirá a Audax Italiano (20) en el estadio Sausalito de Viña del Mar a partir de las 20 horas.

PURANOTICIA