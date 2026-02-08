Universidad de Chile visita a Huachipato en partido sin público

El estadio Huachipato CAP Acero será escenario este domingo, desde el mediodía, del duelo entre Huachipato y Universidad de Chile, dos equipos que llegan necesitados de sumar tras un inicio sin triunfos en el Campeonato Nacional. El encuentro se disputará sin público, luego de la polémica negativa inicial de las autoridades regionales del Biobío, que finalmente autorizaron el partido bajo estrictas medidas de seguridad.

Universidad de Chile debutó en el torneo con un empate ante Audax Italiano, en un compromiso marcado por graves incidentes de violencia que terminaron opacando el rendimiento futbolístico del elenco azul. Por su parte, Huachipato cayó en su visita a Cobresal, sumando su segunda derrota consecutiva si se considera la caída ante Universidad Católica en las semifinales de la Supercopa.

Consciente del bajo nivel mostrado en el estreno, el técnico azul Francisco Menenghini realizaría importantes modificaciones en el once inicial. El estratega apostaría por cambiar el esquema táctico, pasando de un 4-5-1 a un 3-5-2, en busca de mayor solidez defensiva y presencia ofensiva.

Este ajuste permitiría el ingreso desde el arranque de Nicolás Ramírez, Diego Vargas, Israel Poblete y Eduardo Vargas, quien ya tuvo minutos en el empate frente a los audinos. Así, la U formaría con Gabriel Castellón; Ramírez, Calderón, Zaldivia; Hormazábal, Aránguiz, Poblete, Vargas; Altamirano; Assadi y Eduardo Vargas.

Huachipato, en tanto, saltaría al campo con Rodrigo Odriozola; Maico León, Renzo Malanca, Rafael Caroca, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Nicolás Vargas; Maximiliano Gutiérrez, Cris Martínez y Lionel Altamirano, buscando hacerse fuerte como local y cortar la racha negativa. El duelo asoma como clave para ambos en esta etapa temprana del campeonato, donde comenzar a sumar se vuelve urgente.

PURANOTICIA