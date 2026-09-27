Antofagasta vence 4-1 a Iquique y clasifica a cuartos de final de la Copa Chile

Antofagasta tuvo que bregar para encontrar la llave, pero finalmente lo consiguió: se impuso 4-1 a Iquique -en duelo entre equipos de la Liga de Ascenso- y se clasificó así a los cuartos de final de la Copa Chile donde se enfrentará al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Everton.

Los dirigidos de Luis Marcoleta cimentaron la clasificación con un segundo tiempo notable y que dejó a su rival sin reacción.

La equiparidad entre ambos equipos -que habían empatado 1-1 en el lance de ida- se vio reflejado en todo su esplendor en el primer tiempo del cotejo jugado en el Calvo Bascuñán.

Ni uno ni otro arriesgó demasiado y tampoco elaboró jugadas dignas de destacar.

Pero cuando uno convirtió, el otro respondió.

Eso aconteció en el final de la primera etapa cuando al gol conseguido por el lateral iquiqueño Diego Orellana a los 44 minutos, sobrevino en los descuentos el empate logrado por Brayan Hurtado que dejaba la cuenta 1-1 dando la idea ya señalada: que el emparejamiento entre ambos equipos era casi total.

Pero en el segundo tiempo, cambió el panorama porque Antofagasta logró asentar superioridad y, con ello, arrasar para llegar al objetivo.

La solidez colectiva de los pumas se transformó en goles que fueron sumándose a un marcador impensado pero que, finalmente, terminó siendo justo para el que tuvo la capacidad de golpear cuando era necesario.

Antofagasta (4)

Juan Pablo Cisternas; Simón Ramírez, Mathias Suárez, Bastián Tapia, Zacarías Abuhadba; Sebastián Leyton (Cristian Díaz, 85’), Nelson Sepúlveda, Adrián Cuadra (Sergio Hinojosa, 74’); Vicente Aros (José Bandez, 65’); Matías Gallegos (Christian Bravo, 85’) y Brayan Hurtado. DT: Luis Marcoleta.

Iquique (1)

Zacarías López; Diego Orellana, Mario López (Vicente Concha, 46’), Franco Ledesma, Felipe Espinoza, Joaquín Pereyra (Leonardo Torres, 65’), Nicolás Ayala (Thomas Jones, 46’), Bayron Garrido; Víctor Saavedra (César González, 46’), Isaac Díaz (Álvaro Ramos, 64’) y Agustín Venecia. DT: Hernán Peña.

Copa Chile (Cuartos de final, vuelta).

Estadio: Calvo y Bascuñán.

Goles: Diego Orellana (IQ, 44’), Brayan Hurtado (A, 45’), Sebastián Leyton (A, 51’), José Bandez (A, 82’) y Bastián Tapia (A, 89’).

Expulsados: Thomas Jones (IQ, 92’) y Cristian Díaz (A, 92’).

Público: 2.621 personas.

Árbitro: Gaston Philippe.

ATON Chile/Sergio Gilbert J.

PURANOTICIA