Universidad de Chile se aleja de la cima del torneo tras ser derrotado por Palestino

Universidad de Chile sufrió su segunda derrota consecutiva en el Campeonato Nacional al inclinarse por la cuenta mínima ante Palestino en el estadio Santa Laura. Con este marcador, los dirigidos de Mauricio Pellegrino empiezan a alejarse de su objetivo de mantenerse arriba peleando en la punta.

Los azules necesitaban la victoria no solo para seguir cerca del líder Cobresal, sino también para despejar las dudas que dejó la goleada a manos de Unión Española. Por su parte, los árabes dejaron escapar en los últimos minutos el triunfo sobre Coquimbo Unido en un partido disputado este lunes.

Pese al dinamismo que quisieron imprimir ambos elencos, los primeros pasajes del compromiso se disputaron con gran imprecisión lo que impidió que se generaran grandes ocasiones de peligro, salvo un disparo de Maximiliano Salas (7') que pasó cerca del marco protegido por Cristóbal Campos.



Fueron pasando los minutos y el partido no prendía. Aunque la visita era superior, no lograba ser incisiva en los metros finales ni complicar en demasía la fondo de los universitarios, que no eran capaces siquiera de rematar dentro de los tres tubos de César Rigamonti.

Las ocasiones más clara de la primera mitad llegarían sobre el final y correrían por cuenta del forastero, primero con un tiro libre de Bryan Carrasco que pasó rosando el palo (41') y luego con un gran achique de Campos ante la arremetida de Salas.

Los baisanos empezaron mejor el complemento, exigiendo nuevamente al guardameta con un remate de falta de Joe Abrigo que acabó en córner (54'). La escuadra laica, en tanto, llegaría por primera vez al arco de Rigamonti con una débil derecha de Leandro Fernández (63').

De a poco el cotejo decayó en su ritmo. El conjunto estudiantil era levemente superior sobre el césped de la comuna de Independencia, aunque sin mucha profundidad. Los tetracolor, en tanto, apostaban al contragolpe, pero no lograban hilvanar acciones de peligro cuando pasaban la mitad de cancha.

Sin embargo, todo cambiaría en los descuentos. Misael Dávila pifió el remate tras un centro desde la izquierda, pero el balón le quedó servido a Jonathan Benítez, que venció la resistencia de Campos con un misilazo rasante dentro del área (90+3')

Así, se decretó una igualdad sumamente dolorosa para la U, que quedó cuarta con 29 puntos, a seis del líder exclusivo del torneo. El "tino tino", en cambio, celebró una victoria que le permitió escalar hasta la séptima ubicación con 26 unidades, ingresando en zona de copas internacionales.

El próximo domingo a las 12:30 horas, Universidad de Chile visitará el Municipal de San Bernardo para medirse con el colista Magallanes. Ese mismo día, pero desde las 15:00, Palestino recibirá a Deportes Copiapó, penúltimo del certamen.



Universidad de Chile

Cristóbal Campos; Matías Zaldivia, Nery Domínguez, Luis Casanova; Juan Pablo Gómez, Emmanuel Ojeda, Israel Poblete (Renato Cordero, 85'), Yonathan Andía; Lucas Assadi (Leandro Fernández, 61'); Cristian Palacios (Darío Osorio, 61'), Nicolás Guerra (Jeison Fuentealba, 85'). (DT: Xavier Tamarit)

Palestino

César Rigamonti; Antonio Ceza, Fernando Meza, Cristián Suárez; Bryan Carrasco, Agustín Farías, Joe Abrigo (Nicolás Meza, 76'), Fernando Cornejo (Misael Dávila, 69'), Brayan Vejar; Bruno Barticciotto (Jonathan Benítez, 69'), Maximiliano Salas. (DT: Pablo Sánchez)

Árbitro: Matías Quila

Estadio: Santa Laura-Universidad SEK, Independencia

PURANOTICIA