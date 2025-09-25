Universidad de Chile por incidentes en banderazo: "Como club estamos respondiendo por los daños"

La previa de la revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima por la Copa Sudamericana estuvo marcada por los incidentes en el banderazo de los hinchas azules en La Serena.

La noche de este miércoles, fanáticos del conjunto estudiantil se reunieron frente al hotel de concentración del plantel y se produjeron desmanes, incluyendo un incendio que alcanzó árboles en la avenida Francisco de Aguirre, a solo metros del recinto donde se hospedan los jugadores.

Frente a esto, este jueves el club universitario informó que se hizo cargo de la limpieza en el sector donde se llevó a cabo el banderazo.

"Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena esta mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos anoche", sostuvo la U en sus redes sociales.

Consignar que el partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima está programado para las 21:30 horas de este jueves en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, y el elenco que gane avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Lanús de Argentina.

PURANOTICIA