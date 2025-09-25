Universidad de Chile derrotó a Alianza Lima y avanzó a semifinales de la Sudamericana

En un dramático partido, Universidad de Chile venció a Alianza Lima en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras el empate sin goles en Perú, los azules sellaron su paso a las semifinales del torneo continental.

El compromiso se disputó en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, sin público, debido a la sanción impuesta por Conmebol a los laicos tras los incidentes ocurridos en Avellaneda.

El inicio fue espectacular para el Romántico Viajero: a los 5 minutos, Matías Sepúlveda, por la banda izquierda, envió un pase profundo a Lucas Assadi, quien controló, encaró y definió rasante y cruzado para batir a Guillermo Viscarra y abrir la cuenta.

Aunque el juego era trabado, los azules lograban incomodar al rival. A los 21’, Fabián Hormazábal combinó con Maxi Guerrero, trepó por la derecha y remató de zurda dentro del área, pero su disparo fue bloqueado y se fue apenas desviado.

A los 32’ se produjo la lesión de Sepúlveda, quien abandonó en camilla por una dolencia muscular, ingresando en su lugar Felipe Salomoni.

La segunda parte comenzó igual de intensa. A los 51’, tras una secuencia de toques, Maxi Guerrero habilitó a Javier Altamirano, quien libre de marca sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Viscarra, en un verdadero golazo.

Alianza respondió de inmediato: al 52’, Eryc Castillo quedó solo y definió ante Castellón, que contuvo con un buen achique. En la segunda jugada, Hernán Barco cabeceó apenas desviado.

A los 57’, una triangulación entre Assadi, Hormazábal y Altamirano terminó con un remate elevado de este último.

El descuento peruano llegó a los 64’: un error en la salida de Nicolás Ramírez permitió a Kevin Quevedo recuperar y asistir atrás a Castillo, quien definió con un potente zurdazo al ángulo para descontar.

Tras el tanto de Alianza Lima, Gustavo Álvarez, agotó las tres ventanas y la totalidad de las modificaciones, haciendo ingresar a Poblete, Di Yorio y Lea Fernández, por Rodríguez, Guerra y Assadi, respetivamente. Dichas modificaciones, más el descuento de la visita, hizo desarmar el hilo y juego colectivo del elenco universitario.

Se destaca un tiro libre de Fernández que pasó muy cerca del palo del arquero. El partido, sin grandes ocasiones, se volvió de ida y vuelta y cargado de dramatismo.

A los 87’, un cabezazo de Paolo Guerrero tras mala salida de Castellón fue despejado en la línea por Franco Calderón.

En el 90+1, la U pudo liquidar: primero Fernández remató al cuerpo de Viscarra y luego Di Yorio encontró el rebote, pero un defensor la envió al córner.

Finalmente, la U aguantó la ventaja y aseguró su clasificación a semifinales, donde enfrentará a Lanús: la ida será el 22 de octubre en Chile y la vuelta en Buenos Aires el 29. La otra llave la disputan Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

