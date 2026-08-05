Universidad de Chile derrota por la mínima a U. San Felipe y avanza a octavos de la Copa Chile

Con una sólida actuación que no se vio reflejada en el marcador final, Universidad de Chile venció por la cuenta mínima a Unión San Felipe en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, clasificando a octavos de final de Copa Chile como puntero del grupo D.

Los azules llegaban a la definición de su zona dependiendo completamente de sí mismos y solo un empate o una derrota podía hacerlo mirar de reojo el choque entre Unión La Calera y Santiago Wanderers que se jugaba en paralelo. Los locales, en cambio, no solo tenían que ganar sino también dependían del otro cotejo.

El cuadro laico respondió al favoritismo desde el inicio del cotejo y se puso en ventaja a los nueve minutos. Lucas Barrera envió un balón al área, el portero Leandro Cañete no pudo retenerlo y le quedó a Nicolás Fernández, quien con un tiro cruzado en el área chica abrió la cuenta.

Pese a la necesidad que tenían de dar vuelta el resultado, el dueño de casa no pisó el acelerador y le entregó el protagonismo del compromiso a un elenco laico que se vio demasiado cómodo con el desarrollo de las acciones y se generó otra ocasión clara recién sobre el final del primer tiempo, con Juan Martín Lucero llegando exigido a conectar un centro rasante (45+1').

La U mantuvo el control del partido en el complemento y llegó en algunas ocasiones al marco custodiado por Cañete (55', 62', 83' y 86'). Por su parte, el conjunto albirrojo movió la pizarra pero nunca estuvo cerca de inquietar a un Gabriel Castellón que más allá de descolgar un par de centros, no tuvo trabajo esta tarde.

En el encuentro que se disputó en paralelo en el estadio Municipal de La Pintana, Unión La Calera goleó por un indiscutible 4-0 a Santiago Wanderers, gracias a las anotaciones de Matías Campos López (9'), Yerko Leiva (11'), Cristopher Díaz (45+2') y Maximiliano Fernández (64').

Con esta combinación de resultados, el "Romántico Viajero" terminó en lo más alto del grupo con trece puntos, dos más que los cementeros. El "Uní Uní", en tanto terminó tercero con siete unidades y el Decano finalizó colista con tres positivos.

En la siguiente ronda del certamen, Universidad de Chile enfrentará por los octavos de final a Everton, mientras que Unión La Calera se verá las caras con Universidad Católica.

FICHA DEL PARTIDO

Unión San Felipe

Leandro Cañete; Valentín Sánchez, Valentín Perales, Lucas Martínez, Diego Pereira; Raimundo Díaz, Norberto Palmieri, Bryan González (Luis García, 69'); Benjamín Aravena (Óscar Henríquez, 59'), Patricio Muñoz (Bruno Vides, 59') Nicolás Brun (Bairo Riveros, 59'). (DT: Juan José Luvera)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez (Matías Zaldivia, 45'), Franco Calderón, Bianneider Tamayo (Marcelo Díaz, 56'); Nicolás Fernández, Lucas Barrera, Israel Poblete (Diego Cofré, 27'), Ignacio Vásquez; Javier Altamirano (Diego Vargas, 68'), Lucas Assadi (Gonzalo Reyna, 56'); Juan Martín Lucero. (DT: Fernando Gago)

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA