Universidad de Chile confirma que no existe oferta por Matías Zaldivia, pero que "si llega, hay que verla"

En las últimas horas se dio a conocer la posibilidad de que Matías Zaldivia deje Universidad de Chile ante un supuesto interés desde el fútbol de Medio Oriente por el defensa que arribó esta temporada al cuadro estudiantil proveniente de Colo-Colo.

Sin embargo, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, aseguró que no tiene información oficial sobre ese supuesto interés por el zaguero y que esperan que el jugador se mantenga en el club el próximo año.

"Sobre Matías se habló lo complicado de su llegada, pero analizamos que con su personalidad, juego y profesionalismo iba a tomar un rol protagónico. Hay cosas en el contrato que nos permiten estar tranquilos y esperamos que siga con nosotros el próximo año", expresó el directivo.

"Conmigo no han hablado, tengo buena relación con Matías, con su representante también, si les llega algo supongo que me irán a decir, pero para el club y para Mauricio contamos con Matías y es importante para nosotros. No estoy esperando que llegue algo, pero si llega hay que verlo. Contamos con él, queremos que siga con nosotros, es consecuencia del buen nivel que ha tenido. Si es verdad, no me extrañaría, llegó a la selección nacional y eso habla de lo que ha sido Matías, me parece normal que se hable, pero no me ha llegado nada", añadió.

En tanto, sobre la situación de Luis Casanova, sostuvo: "Hoy es capitán, ha tenido cercanía con la gente; desde lo futbolístico y desde lo humano es importante, queremos que siga con nosotros".

Por último, sobre Jeisson Vargas explicó: "Si se queda va a ser un aporte para el plantel y una alternativa más para Mauricio. Si se va, fue porque llegó alguna oferta buena para él y que al club le haga sentido".

PURANOTICIA