Universidad de Chile cae ante Huachipato y termina una semana negra para los azules

Fue una semana negra para Universidad de Chile. La peor del año para los azules.

Ello porque al caer 1-0 ante Huachipato en Talcahuano por la fecha 26 de la Liga de Primera, el conjunto que dirige Gustavo Álvarez sumó su tercera derrota en una semana puesto que el fin de semana pasado había caído ante la UC por el torneo local, y el jueves ante Lanús, por la Copa Sudamericana.



Universidad de Chile, que está peleando por asegurar su participación en algún torneo internacional en 2026 fue protagonista ante los acereros.

Exhibió una propuesta más ofensiva, abriendo cancha e intentando conectar a través de un mediocampo abundante y de buen pie.



Con ello, obligó a Huachipato a juntarse y replegarse, dejando sólo como opción de salida los pelotazos largos, sin que jugadores como Jimmy Martínez pudiesen tener mayor injerencia en el juego.

Así y todo, el cuadro local tuvo un par de ocasiones en la primera mitad que no se concretaron, pero dejaron en evidencia que la U asumía como riesgo el juego del mano a mano y que ello era una apuesta.

En la segunda fracción, las diferencias se acentuaron y fue en favor de los azules desde el punto de vista de la posesión, de la ambición y de las posibilidades.

De hecho, el gol rondó un par de veces el arco local pero el orden defensivo y el buen rendimiento del portero Rodrigo Odriozola prolongó la incertidumbre hasta el final.

Pero hasta el final mismo, porque en los descuentos, en los 98’ minutos para ser precisos, vino el golpe letal. Pero a favor de Huachipato con un gol de penal Lionel Altamirano -tras falta de Fabián Hormazábal sobre Claudio Torres- que tumbó a la U en su semana más negra del año.



Huachipato (1)

Rodrigo Odriozola; Maicol León (Renzo Malanca, 79’), Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz; Santiago Silva, Nicolás Vargas (Claudio Sepúlveda, 68’), Jimmy Martínez (Brayan Garrido,79’); Maximiliano Gutiérrez (Claudio Torres 86’), Lionel Altamirano y Cris Martínez (Mario Briceño, 86’). DT: Jaime García.

Universidad de Chile (0)

Gabriel Castellón; Israel Poblete, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Matías Sepúlveda; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero (Felipe Salomoni, 46’), Javier Altamirano; Lucas di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Liga de Primera (Fecha 26).

Estadio: Huachipato CAP.

Gol: Lionel Altamirano (H, 98’).

Árbitro: Claudio Díaz.

Público: 4.827 personas.

