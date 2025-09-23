Universidad de Chile apeló a dura sanción de Conmebol en contra de sus hinchas tras graves incidentes en estadio Libertadores de América

Tras varias semanas de espera, finalmente Universidad de Chile decidió apelar al durísimo castigo que le impuso Conmebol a raíz de los graves incidentes que protagonizaron sus hinchas en el estadio Libertadores de América el 20 de agosto, en el marco de la vuelta por los octavos de final de Copa Sudamericana.

De acuerdo a radio Cooperativa, los abogados del conjunto laico intentarán reducir la sanción en contra de los fanáticos estudiantiles, quienes quedaron con prohibición de ingresar a siete partidos de visita en el plano internacional, donde además el Romántico Viajero debe jugar a puertas cerradas en calidad e local.

Según el citado medio, el objetivo de la defensa azul es que el club alcance a disputar al menos un encuentro con público en sus tribunas en la temporada 2026.

El segundo punto de la reclamación dice relación a la multa de 120 mil dólares por gestos racistas que realizaron los forofos universitarios hacia la parcialidad del Rojo.

Los letrados indicaron en el documento que los aficionados de la U mostraron bananas a los rivales no como un objetivo racista, sino recordando un episodio que vivió Marcelo Díaz en Racing Club, cuando la barra del Rey de Copas le lanzó dicha fruta y "Carepato" solo atinó a comerla.

PURANOTICIA