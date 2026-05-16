Universidad Católica venció a Deportes Limache y se mete en la pelea por el liderato

Universidad Católica consiguió una importante victoria por 2-0 sobre Deportes Limache y se acercó a los primeros lugares de la Liga de Primera, en un encuentro válido por la fecha 12 del campeonato nacional y disputado en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

Sin embargo, no todo fue positivo para los dirigidos por Daniel Garnero, ya que el goleador histórico del club, Fernando Zampedri, debió abandonar tempranamente el partido tras sufrir una lesión que lo mantiene en duda para el crucial duelo del jueves ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores.

La UC dominó las acciones desde el inicio y encontró rápidamente la ventaja mediante una fórmula que se repitió durante gran parte del compromiso: desborde de Clemente Montes, centro al área y definición.

La apertura de la cuenta llegó a los 6 minutos. Montes ganó línea de fondo por la banda derecha y envió un centro rasante que fue conectado por Zampedri, quien definió dentro del área para marcar el 1-0.

El segundo tanto cruzado nació tras un error en la salida de Deportes Limache. Nuevamente Montes desbordó por derecha y habilitó a Juan Francisco Rossel, quien a los 38 minutos empujó el balón al fondo de la red para decretar el 2-0.

Pese al triunfo, la principal preocupación de la UC fue la situación de Zampedri. El delantero abandonó la cancha a los 36 minutos luego de sufrir un traumatismo craneonasal tras recibir un rodillazo involuntario de Misael Llantén. El atacante fue trasladado a un centro asistencial en Santiago para evaluar la gravedad de la lesión. Su presencia ante Barcelona de Ecuador quedó en duda.

Antes del descanso, Deportes Limache sufrió otro golpe. Yerko González fue expulsado a los 45+2 minutos tras una fuerte infracción sobre Clemente Montes, dejando al cuadro “tomatero” con diez jugadores.

En el complemento, Universidad Católica manejó el trámite y generó ocasiones para ampliar la ventaja, aunque careció de precisión en la definición. Limache, en tanto, intentó contener el resultado dada la inferioridad numérica.

A los 89 minutos, los cruzados volvieron a sufrir una complicación física. Clemente Montes debió ser reemplazado tras un fuerte choque con el portero local Matías Borquez.

Ya en los descuentos, Gonzalo Sosa (90+5') fue expulsado por doble amonestación luego de una infracción sobre Cristián Cuevas, decisión adoptada por el árbitro Héctor Jona.

Con este resultado, Deportes Limache se mantiene con 21 puntos en la parte alta de la tabla, mientras que Universidad Católica alcanzó las 20 unidades y quedó muy cerca de los líderes del torneo.

En la próxima fecha, el conjunto limachino recibirá a Deportes La Serena. Por su parte, la UC enfrentará como local a Colo Colo el domingo 24 de mayo, aunque antes deberá disputar un trascendental encuentro ante Barcelona de Ecuador por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Deportes Limache (0)

Matías Borquez; Yerko González (expulsado 45+2), Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Misael Llantén (Facundo Marín 83’), César Fuentes, Jean Meneses; Daniel Castro, Marcos Arturia (Gonzalo Sosa 60’ – expulsado 90+5’), Vicente Álvarez (Carlos Morales 46’).

DT: Víctor Rivero.

Universidad Católica (2)

Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena (Cristián Cuevas 71’); Agustín Farías, Fernando Zuqui (Matías Palavecino 71’), Jimmy Martínez (Alfred Canales 89’); Clemente Montes (Mario Gómez 89’), Justo Giani, Fernando Zampedri (Juan Francisco Rossel 36’).

DT: Daniel Garnero.

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Bicentenario Lucio Fariña - Quillota

PURANOTICIA