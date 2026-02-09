Click acá para ir directamente al contenido
Universidad Católica suma sus primeros puntos del 2026 con sólido triunfo ante Deportes Concepción

En su debut oficial en el Claro Arena, la oncena dirigida por Daniel Garnero golpeó en la segunda etapa, con dianas de Fernando Zampedri y Justo Giani, para dejar los tres puntos en la precordillera.

Lunes 9 de febrero de 2026 07:17
Universidad Católica consiguió sus primeros puntos oficiales en la temporada 2026, tras vencer a Deportes Concepción por 2-0 en un disputado partido que solo se definió en el segundo tiempo.

Luego de 15 minutos de estudio, donde ambos equipos se acomodaron en el campo de juego, Universidad Católica comenzó a dirigir sus ataques por las bandas, con subidas rápidas de Tomás Asta-Buruaga y Eugenio Mena para encontrar por el centro a Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Un cabezazo desviado del primero, a los 22’, otro del goleador cruzado, a los 26’, y una chilena del mismo delantero, a los 27’, resumieron los primeros minutos de dominio local.

La respuesta lila llegó por intermedio de Ethan Espinoza, a los 34’, pero Universidad Católica volvió a aproximarse a la portería visitante. Primero fue Matías Palavecino, con un tiro de media distancia, a los 36’, una acción individual por la derecha de Clemente Montes, a los 42’, y un cabezazo desviado de Justo Giani, a los 45+2’, que cerraron una primera fracción que, si bien tuvo a la UC como dominador por ajustados puntos, fue Deportes Concepción quien tuvo una clara , tras un fuerte derechazo de Leonardo Valencia, a los 44’.

Los segundos 45 minutos trajeron un cambio posicional en la escuadra cruzada. La salida de Eugenio Mena, para dejar una línea de tres y sumar a Jimmy Martínez en mediocampo, le otorgó a la UC mayor dinamismo en la salida.

Y se notó inmediatamente. A los 50’, una recuperación de Gary Medel en mitad de terreno, le permitió a Matías Palavecino filtrar un pase a Fernando Zampedri que no tuvo más que vencer a César Dutra y marcar su gol 143 en la entidad cruzada.

Deportes Concepción sintió el golpe y Joaquín Larrivey se encargó de empujar a los suyos. Un cabezazo que se fue elevado, a los 64’, revivió las esperanzas de los hinchas lilas que llegaron al Claro Arena. Pero la ilusión duró poco. Una habilitación de espalda al arco de Zampedri para Justo Giani y este vence sobre la salida a César Dutra, a los 70’.

Partido cerrado. Deportes Concepción, ya sin opciones, siguió insistiendo, pero la solvencia del bloque posterior, con Asta-Buruaga, Ampuero y Díaz, impidió el descuento lila.

Tres puntos que hacen ilusionar a la fanaticada cruzada que sueña con convertir su Claro Arena en una fortaleza invencible. Y Deportes Concepción, con el desafío de ajustar algunas piezas del funcionamiento grupal, para no pasar urgencias al final de la temporada.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (46’, Jimmy Martínez); Gary Medel (89’, Agustín Farías), Cristian Cuevas (90+3’, Diego Valencia), Matías Palavecino (81’, Jhojan Valencia); Justo Giani (81’, Nicolás Lhuillier), Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

DEPORTES CONCEPCIÓN (0): César Dutra; Brayan Vejar (74’, Ariel Cáceres), Fausto Grillo, Cristian Suárez, Misael Dávila; Mauricio Vera (74’, Leenhan Romero), Mario Sandoval (56’, Nelson Sepúlveda), Leonardo Valencia; Ethan Espinoza (74’, Carlos Escobar), Joaquín Larrivey y Aldrix Jara (57’ Ángel Gillard). DT: Patricio Almendra.

GOLES: Fernando Zampedri, 50’ (UC), Justo Giani, 70’ (UC).

EXPULSADO: 72’, Clemente Montes (UC).

ÁRBITRO: Cristián Garay Reyes.

ESTADIO: Claro Arena.

