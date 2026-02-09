Universidad Católica suma sus primeros puntos del 2026 con sólido triunfo ante Deportes Concepción

Universidad Católica consiguió sus primeros puntos oficiales en la temporada 2026, tras vencer a Deportes Concepción por 2-0 en un disputado partido que solo se definió en el segundo tiempo.

Luego de 15 minutos de estudio, donde ambos equipos se acomodaron en el campo de juego, Universidad Católica comenzó a dirigir sus ataques por las bandas, con subidas rápidas de Tomás Asta-Buruaga y Eugenio Mena para encontrar por el centro a Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Un cabezazo desviado del primero, a los 22’, otro del goleador cruzado, a los 26’, y una chilena del mismo delantero, a los 27’, resumieron los primeros minutos de dominio local.

La respuesta lila llegó por intermedio de Ethan Espinoza, a los 34’, pero Universidad Católica volvió a aproximarse a la portería visitante. Primero fue Matías Palavecino, con un tiro de media distancia, a los 36’, una acción individual por la derecha de Clemente Montes, a los 42’, y un cabezazo desviado de Justo Giani, a los 45+2’, que cerraron una primera fracción que, si bien tuvo a la UC como dominador por ajustados puntos, fue Deportes Concepción quien tuvo una clara , tras un fuerte derechazo de Leonardo Valencia, a los 44’.

Los segundos 45 minutos trajeron un cambio posicional en la escuadra cruzada. La salida de Eugenio Mena, para dejar una línea de tres y sumar a Jimmy Martínez en mediocampo, le otorgó a la UC mayor dinamismo en la salida.

Y se notó inmediatamente. A los 50’, una recuperación de Gary Medel en mitad de terreno, le permitió a Matías Palavecino filtrar un pase a Fernando Zampedri que no tuvo más que vencer a César Dutra y marcar su gol 143 en la entidad cruzada.

Deportes Concepción sintió el golpe y Joaquín Larrivey se encargó de empujar a los suyos. Un cabezazo que se fue elevado, a los 64’, revivió las esperanzas de los hinchas lilas que llegaron al Claro Arena. Pero la ilusión duró poco. Una habilitación de espalda al arco de Zampedri para Justo Giani y este vence sobre la salida a César Dutra, a los 70’.

Partido cerrado. Deportes Concepción, ya sin opciones, siguió insistiendo, pero la solvencia del bloque posterior, con Asta-Buruaga, Ampuero y Díaz, impidió el descuento lila.

Tres puntos que hacen ilusionar a la fanaticada cruzada que sueña con convertir su Claro Arena en una fortaleza invencible. Y Deportes Concepción, con el desafío de ajustar algunas piezas del funcionamiento grupal, para no pasar urgencias al final de la temporada.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (46’, Jimmy Martínez); Gary Medel (89’, Agustín Farías), Cristian Cuevas (90+3’, Diego Valencia), Matías Palavecino (81’, Jhojan Valencia); Justo Giani (81’, Nicolás Lhuillier), Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

DEPORTES CONCEPCIÓN (0): César Dutra; Brayan Vejar (74’, Ariel Cáceres), Fausto Grillo, Cristian Suárez, Misael Dávila; Mauricio Vera (74’, Leenhan Romero), Mario Sandoval (56’, Nelson Sepúlveda), Leonardo Valencia; Ethan Espinoza (74’, Carlos Escobar), Joaquín Larrivey y Aldrix Jara (57’ Ángel Gillard). DT: Patricio Almendra.

GOLES: Fernando Zampedri, 50’ (UC), Justo Giani, 70’ (UC).

EXPULSADO: 72’, Clemente Montes (UC).

ÁRBITRO: Cristián Garay Reyes.

ESTADIO: Claro Arena.

