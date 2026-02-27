Manuel Pellegrini y el derbi con Sevilla: "No es un partido cualquiera"

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis, habló este viernes en conferencia de prensa con miras al derbi de este domingo ante Sevilla, duelo pactado para las 14:30 horas en el estadio La Cartuja.

El "Ingeniero" aseguró que el cuadro verdiblanco "llega bien, muy conscientes de la etapa de la temporada en la que estamos. Hemos hecho una buena cosecha en La Liga que nos permite estar en puestos de Europa League. Pero en los últimos tres meses hay que rematar todo lo hecho. Y siendo el derbi tienen doble trascendencia los puntos para seguir avanzando en la tabla y ganar un partido con trascendencia para la hinchada".

"Tenemos que hacer un partido completo ante un rival que no me corresponde analizar, sabemos dónde está en la tabla, está con ciertos problemas, pero en los derbis dejan todo de lado y son siempre partidos muy parejos", complementó el chileno.

Al ser consultado los puntos débiles del conjunto blanquirrojo, el DT sostuvo que "todas las semanas contra todos los rivales intentamos preparar el partido de la mejor manera posible. Primero preparando tratando de mejorar lo nuestro y después teniendo en consideración ciertas características de los rivales. Después el día del partido, especialmente los derbis, la tensión, la exigencia, la presión, a lo mejor lleva a cometer errores".

En esa misma línea, el estratego nacional remarcó que "hay que estar mentalmente preparado para no caer en provocaciones ni en exceso de agresividad por querer llevar el partido por otro lado que no sea lo deportivo. Nosotros vamos a salir a jugar como hemos intentado hacerlo contra este mismo rival con distintos resultados, mejores o peores, y ojalá hagamos un buen partido con rendimientos individuales altos porque es el momento de ganar".

Por último, Pellegrini enfatizó que "no es un partido cualquiera, por eso decía que esa parte emocional en el campo con la presión que conlleva también es muy importante en los rendimientos de cada uno de los jugadores. Los jugadores están conscientes de que tenemos que entrar a jugar, somos locales, con nuestro público, y tenemos que ir a buscar el partido desde el primer minuto".

