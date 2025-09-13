Universidad Católica le gana a un complicado Deportes Limache y se mete en zona de Libertadores

Universidad Católica ya está en la pelea por llegar a la Copa Libertadores de América.

El cuadro cruzado, al imponerse por 1-0 a Limache en Quillota, obtuvo su cuarta victoria consecutiva y escaló en la tabla hasta los 39 puntos lo que lo designa como candidato a buscar una plaza en el torneo continental del próximo año.

El triunfo, ante un rival necesitado y que batalla por no hacer en la zona de descenso, se escribió con más eficiencia que brillantez.

Ello porque no obstante la gran cantidad de bajas que tenía (nueve en total) los cruzados no perdieron la línea futbolística que ha conseguido desde la llegada de Daniel Garnero a la cabina técnica.



Ese fue, en síntesis, lo mejor de la Católica en el juego en Quillota.



Obviamente el juego colectivo que exhibió la UC en anteriores encuentros fue menos fluido, pero alcanzó para, al menos, contener durante gran parte del partido los arrestos limachinos que también tuvieron dos bajas sensibles: Guerra y Da Silva.

El gol que le dio el triunfo a la UIC (cabezazo de Diego Valencia a los 52’) fue, en todo caso el punto final de la supremacía cruzada.

De ahí para adelante, el cuadro local -a fuerza de empeño más que por obra de creación atildada- fue tirando a la UC a su propio campo al punto de dejar la idea de que el empate no se logró por mala suerte, bajo nivel a la hora de la concreción final y el buen rendimiento del portero Vicente Bernedo.

Eficiencia pura y sello característico. Dos cosas que tienen ahora a la UC peleando arriba.

Limache (0)

Nicolás Peranic; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz (Nicolás Peñailillo, 46’) (Felipe Fritz, 64’); Misael Llantén, Yonathan Andía (Ariel Romero, 61’), César Pinares (Felipe Plaza, 90’); Luis Felipe Hernández (Yorman Zapata, 46’), Facundo Pons y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Universidad Católica (1)

Vicente Bernedo; Tomás Astaburuaga, Diego González, Ignacio Pérez, José Salas (Agustín Farías, 93’); Cristian Cuevas, Alfred Canales (Axel Cerda, 87’), Jhojan Valencia; Diego Valencia, Fernando Zampedri (Eduard Bello, 87’) y Clemente Montes (Dylan Escobar, 78’). DT: Daniel Garnero.

Liga de Primera (Fecha 23).

Estadio: Lucio Fariña.

Gol: Diego Valencia (UC, 52’).

Árbitro: Mathias Riquelme.

Público: 4.225 personas.

