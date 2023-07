Universidad Católica estaría evaluando contratación de Nicolás Castillo para la próxima temporada

Este viernes una de las puertas de San Carlos de Apoquindo, recinto deportivo de Universidad Católica, amaneció con rayados exigiendo la contratación del delantero Nicolás Castillo, formado precisamente en el conjunto precordillerano.



Lo anterior, pese a que el atacante se encuentra sin equipo y no disputa un partido oficial desde enero del año pasado, cuando jugó 45 minutos en la caída de Necaxa ante Monterrey por la Liga MX.



Así y todo los barristas quieren de vuelta en el elenco cruzado al ex mundialista sub 20, quien no ha tenido regularidad desde que sufrió una trombosis en 2020, la cual por poco le cuesta la vida.



Y es probable que el sueño de los hinchas estudiantiles se cumpla antes de lo previsto, ya que según información de DirecTV, el club estaría dispuesto a que "Nico" se entrene en sus dependencias para retomar paulatinamente ritmo competitivo.



La idea del combinado de Las Condes es que Castillo se ejercite hasta fin de año, con el fin de evaluar su posible contratación para 2024.



Cabe recordar que, el oriundo de Renca ostenta cuatro títulos en sus anteriores pasos por la institución universitaria: dos trofeos de Primera División, una Copa Chile y una Supercopa Chile.

PURANOTICIA