Universidad Católica espera repetir goleada del fin de semana pasado ahora ante Unión La Calera

Universidad Católica enfrentará a Unión La Calera este sábado a las 20:00 horas, en el estadio Santa Laura, en busca de obtener la regularidad que le ha sido tan esquiva durante este Campeonato Nacional. Por lo demás, un triunfo los puede meter en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Y es que el equipo cruzado tuvo una notable presentación durante el fin de semana pasado ante Deportes Copiapó. Con contundencia, le pasaron por encima al "León de Atacama", y pudieron mostrar un juego que les favoreció prácticamente en todas las líneas.

No obstante, no es un secreto que la UC no ha tenido de los mejores rendimientos en los últimos años. Actualmente, marcha en quinto puesto, con 22 puntos traducidos en seis partidos ganados, cuatro empatados y tres perdidos.

Algo que se debe destacar, es que actualmente comparten el quito lugar con Universidad de Chile. En estricto rigor, la U marcha sexta por diferencia de goles, pero uno de los dos equipos podría escaparse cuando se juegue lo que queda de clásico universitario.

Su rival de este sábado, Unión La Calera, tampoco viene haciendo las cosas de buena forma. Prueba de aquello es su ubicación en la tabla: puesto 13 con apenas 16 unidades. De 14 partidos disputados, ha ganado tres, empatado siete y perdido cuatro.

En su último encuentro, perdió 2-1 ante Coquimbo Unido, y en el anterior, hizo lo propio por un marcador de 3-2 ante Unión Española. El mal presente del equipo le significó la salida al director técnico Gerardo Ameli. El nuevo entrenador, Martín Cicotello, hará su debut ante la franja.

PURANOTICIA